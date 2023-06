Museo Ferretti, ok in Consiglio Ma Cassetta non convince la Lega

di Lorenzo Monachesi

Un passo avanti per allestire il museo su Dante Ferretti, il consiglio comunale ha riservato uno scontro in maggioranza e tante domande in attesa di una risposta. Comunque sia è stato approvato l’ordine del giorno, con 25 voti favorevoli e 3 astenuti, presentato da Aldo Alessandrini (Lega) in cui si chiede di dedicare allo scenografo maceratese, tre volte premio Oscar, uno spazio espositivo, oltre che un museo diffuso, e anche di realizzare un polo di alta formazione di cinema, scenografia e costumi in collaborazione con lo Sferisterio. L’assessore Katiuscia Cassetta ha proposto la creazione di un gruppo di lavoro "per individuare gli spazi, l’investimento, i costi per le opere del maestro e per il suo lavoro affinché sia un progetto di qualità". Ma c’è anche dell’altro. "C’è da puntare – aggiunge – a un archivio Ferretti, un patrimonio che non è solo fatto dei bozzetti del suo lavoro scenografico, ma di una serie di documenti variegata e articolata, che potrebbe, con la guida dei proprietari, essere ordinata, studiata e catalogata adeguatamente. Considero importante la creazione di un grande archivio Dante Ferretti; tale archivio, attraverso i meccanismi di donazione, secondo un piano concordato con il maestro, porterebbe alla creazione di un centro studi di valore internazionale. In quest’ottica l’aspetto museale espositivo sarebbe legato ad esposizioni temporanee come punto d’arrivo di una serie di studi, che valorizzerebbero molto di più il lascito del maestro, collegati alla ricerca conoscitiva sul suo lavoro". L’assessore sottolinea la necessità di restare con i piedi per terra. "Qui – conclude – non c’è l’occasione per un’ampia e costante produzione, potremmo agganciarci al progetto della Regione che vuole trasformare Villa Buonaccorsi nella nuova Accademia del cinema delle Marche". Nel dibattito Alessandrini non si è detto soddisfatto dalla risposta e sul tema sono poi intervenuti alcuni consiglieri. "È un odg – dice Alberto Cicarè di Strada Comune – estremamente generico, l’assessore ha risposto ma alla base c’è una diatriba nella maggioranza". La consigliera Stefania Monteverde, di Macerata bene Comune, pone alcune questioni. "Va bene partire dal patrimonio, ma c’è da capire se c’è la disponibilità del maestro Ferretti a metterlo a disposizione gratuitamente o quanto serve per acquistarlo. Il museo funziona se c’è un patrimonio reale. Poi, dove allestirlo? Magari iniziando nella chiesa San Rocco (in vicolo Costa) e poi svilupparsi nella città". David Miliozzi di Macerata Insieme ha sottolineato le potenzialità del “nome“ Ferretti. "È un asso – dice – che ci permetterebbe di catapultarci nel mondo".