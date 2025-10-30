Museo firmato da Ferretti ad Ancona: "E Macerata resta a guardare"

"Sono molto contento per il progetto del museo ad Ancona, Dante Ferretti è legatissimo a quella città. A Macerata, invece, è difficile parlare della costruzione di qualcosa di più ampio a lui dedicato se gli amministratori non hanno nemmeno l’accortezza di invitarlo agli eventi che lo riguardano". È il commento del consigliere comunale David Miliozzi (Macerata Insieme) dopo la notizia della corsa di Ancona per il titolo di capitale italiana della cultura 2028, e la correlata decisione di realizzare nella città un museo della civiltà del mare Adriatico, progetto proposto dallo scenografo premio Oscar e subito sposato dal Comune dorico. "Ho un doppio sentimento al riguardo – spiega Miliozzi – in quanto amico, biografo e conoscitore dell’opera del maestro. Sono contentissimo e orgoglioso di quello che è successo ad Ancona, è il luogo in cui è cominciata la sua carriera ed è una sorta di ‘ritorno a casa’. Dall’altra parte, però, c’è il rammarico rispetto a Macerata che non ha avuto nemmeno l’accortezza di invitarlo all’inaugurazione del belvedere Beligatti, abbellito dalle sue opere, o coinvolgerlo nell’allestimento. Spero che il maestro si renda conto che la nostra terra, nonostante le ultime gravi mancanze, è profondamente orgogliosa di lui". Una mancanza di rispetto, come aggiunge il consigliere, che rende difficile ipotizzare un progetto più ampio di valorizzazione della storia e delle opere del premio Oscar maceratese nella nostra città: "Con basi del genere diventa difficile parlare della costruzione di un progetto più ampio, pur trattandosi di Ferretti, il più grande marchigiano vivente e nato a Macerata. Da anni che si discute di un progetto come quello presentato ad Ancona, dedicato al racconto delle origini e del rapporto di Ferretti con il nostro territorio, un’idea da me condivisa prima con l’amministrazione di centrosinistra e poi con l’attuale di centrodestra. È un sogno. Adesso è stato fatto qualcosa, l’esposizione delle sue sculture, senza nemmeno invitarlo. Quello che manca è il rispetto per un uomo di 82 anni che ama la sua terra".