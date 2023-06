Museo intitolato ad Appignanesi: "Ci proviamo"

È in piena fase interlocutoria la richiesta del Comune per l’intitolazione del Museo archeologico statale di Cingoli a Paolo Appignanesi. Questo l’esito della discussione effettuata in Consiglio comunale sull’interpellanza di Raffaele Consalvi, capogruppo di "Uniti per Cingoli". Consalvi ha evidenziato come "l’istituzione del museo si debba iscrivere alla tenace e parsimoniosa opera svolta da Appignanesi: senza le sue ricerche, la sua caparbietà, la competenza, sicuramente non avremmo avuto a Cingoli un’importante istituzione culturale di rilevanza regionale e vanto per la nostra comunità". Quindi con la sua interpellanza, Consalvi ha voluto sapere "se ci sono state, da parte del Comune, intese formali per intitolare ad Appignanesi la sede museale, e se ci sono stati scambi epistolari tra gli enti interessati, per arrivare a una soluzione definitiva della questione", ricordando "che il giorno dell’inaugurazione del nuovo allestimento espositivo del Museo si prospettò di richiedere alla Direzione regionale dei musei delle Marche, l’intitolazione della sede di Cingoli ad Appignanesi, proposta formulata successivamente in Consiglio ottenendo l’unanime approvazione. Appignanesi alla città ha dato molto me ricevuto poco". Il sindaco Michele Vittori ha risposto esponendo una cronistoria di quanto finora svolto. Il 31 maggio 2022, inviato la formale istanza alla Direzione regionale dei musei. Trascorsi 100 giorni e, rimasta inevasa, la lettera è stata nuovamente inoltrata il 29 settembre e riscontrata il 4 ottobre con risposta negativa. Lo scorso 31 marzo la richiesta è stata fatta pervenire al direttore generale dei musei, che ha risposto negativamente. "Ma c’è una novità – ha detto Vittori – che fa ben sperare: il 25 maggio la Direzione nazionale dei musei ha risposto che essa verrà valutata in occasione d’una prossima riunione".

Gianfilippo Centanni