"Museo per custodire il ricordo della Cecchetti"

"La mia famiglia si trasferì qui nel 1961, proprio per la Cecchetti. Ora non si perda la memoria, realizziamo il museo". Alvise Manni, presidente del ‘Centro studi civitanovesi’ e figlio di Giuseppe Manni, l’ultimo direttore commerciale della nota azienda civitanovese, sfoglia l’album dei ricordi e ripercorre la storia dell’opificio fondato nel 1892 da Adriano Cecchetti, di cui quest’anno ricorrono i 30 anni dalla chiusura. "La sua fine fu un lutto per la città e per un’intera generazione di civitanovesi – riflette Manni -. Lì, lavorano migliaia di persone, qualcuno ha ipotizzato che fossero anche 5.000 in determinati periodi. Ma se prima tutti avevano almeno un parente o un amico ‘Cecchettaro’, i giovani di oggi rischiano di ignorarne l’esistenza. D’altronde, che cosa ne rimane? In quella zona vi sono perlopiù palazzine, il vecchio tornio custodito in una teca è praticamente inaccessibile, poi sì, abbiamo il parco intitolato ai caduti dell’impresa e la lapide, ma servirebbe altro: un museo che costituisca una testimonianza storica. Quell’area è tre cose in una: memoria storica, archeologia industriale e archeologia romana, dato che furono ritrovati reperti dell’Antica Roma". La Società anonima di Costruzioni Meccaniche Adriano Cecchetti inizialmente si trovava a Civitanova alta, poi nel 1908 si trasferì al Porto, diventando la realtà di cui ancora si parla. "È durante le guerre – spiega - che la produzione assunse livelli record: nelle campagne in Libia e in Africa e in occasione dei due conflitti mondiali si producevano armamenti, i turni di lavoro arrivavano fino alle 24". Nel dopoguerra, la conversione in materiale rotabile: "c’era solo un’altra realtà che poteva competere, la tedesca Krupp. In quegli anni, si registrò persino una fase di cantieristica navale". Poi, nel 1994, l’azienda, nel frattempo divenuta ‘Sgi’ (Società a gestione industriale, ndr) chiuse: "la morte dei proprietari (i Gallinari di Reggio Emilia), la crisi del settore, Mani pulite e altre situazioni portarono a quell’epilogo". Manni, che dirige il sito ‘MuseodellaCecchetti.it’ e nel 1994 realizzò, con la sorella Enrica e la regia di Paolo Doppieri, il documentario ‘La Cecchetti un secolo di vita’, afferma: "Papà, che era andato in pensione nel 1989, fu richiamato: accettò l’incarico di liquidatore, nonostante noi familiari fossimo contrari. Volevamo che di lui restassero soltanto l’immagine e il ricordo del direttore nei periodi più belli. Fece tutto il possibile per chiudere nel migliore dei modi". Per celebrare la memoria della Cecchetti, il Rotary, dal 6 al 21 aprile, organizza una serie di iniziative.

Francesco Rossetti