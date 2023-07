"Music, beer & food a Pollenza: 3 serate di divertimento"

Torna la manifestazione "Music, beer & food", organizzata dalla Pro Loco di Casette Verdini con il patrocinio del Comune di Pollenza, giunta alla seconda edizione. Si terrà a Casette Verdini, nello spazio verde di via Luciani (vicino ai nuovi campi da padel). Si inizia questa sera, alle 21.15, con la band Spaghetti a Detroit, per proseguire domani con la musica del dj, speaker e producer Nicola Pigini. Infine sabato spettacolo musicale dei Folkappanka Bifolk Band. Per le tre serate gli after show saranno curati da Luca Voice dj e Gianmarco Angeletti. Il punto ristoro aprirà alle 20 con specialità gastronomiche e tanta buona birra. Tre serate all’insegna del divertimento. Il dopo show di questa sera prevede raggaeton, trap e le hit del momento con Luca Voice dj; il venerdì sarà a cura di Angeletti e sabato di nuovo Luca Voice dj con ‘80-‘90 dance – italiana e balli di gruppo.

l. g.