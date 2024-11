Musica a tutto volume, interviene il sindaco

È dovuto intervenire il sindaco di Recanati in persona per porre fine, venerdì sera, alla musica a tutto volume che proveniva dall’interno della sede dell’Arci abbondantemente dopo la mezzanotte. Il sindaco Emanuele Pepa, sollecitato da alcuni cittadini, è giunto alla sede dell’Arci, posta dentro i giardini pubblici, a mezzanotte e mezzo e la musica a tutto volume è cessata un quarto d’ora dopo, a conclusione di un confronto non del tutto sereno fra il primo cittadino e i responsabili del locale.

Come si possa permettere a un circolo, riservato teoricamente ai soli soci, di fare musica oltre la mezzanotte a tutto volume in pieno centro storico e sotto le finestre dell’Hotel la Ginestra, è un mistero a cui nessuno sa dare una risposta. Orami è una questione di emergenza e d’intervenire in tempi brevi, tanto che in settimana ci sarà una riunione in Comune fra i responsabili dell’ordine pubblico (carabinieri e polizia municipale), i dirigenti dell’ufficio tecnico e commercio nonché il sindaco Pepa per trovare una soluzione.

È infatti sotto gli occhi di tutti il disagio che i clienti della struttura recettiva e i residenti vicini sono costretti a sopportare. Una dipendente confessa che ha paura che prima o poi l’albergo sia costretto a ridurre il personale per mancanza di clientela, se le cose dovessero andare avanti così. Andrea Santarelli, titolare dell’hotel-ristorante, non nasconde di temere davvero per la tenuta della struttura perché a lungo andare, con la progressiva perdita di clientela, la chiusura non è una evenienza tanto lontana. Venerdì sera, favorito dal ponte degli Ognisanti, aveva l’hotel tutto esaurito. "Una famiglia con due bambini è giunta dalla Calabria dopo ore e ore di viaggio – racconta – e giustamente reclamava il diritto di poter riposare, cosa impossibile perché le finestre della loro camera davano proprio sui giardini pubblici da dove proveniva la musica sparata a tutto volume. Mi hanno chiesto di poter cambiare camera, ma non avevo nulla a disposizione. Quando se ne andranno, dovrò far loro uno sconto o addirittura non far pagare il prezzo della nottata in bianco. Sicuramente, però, oltre alla perdita economica, io quella famiglia non la vedrò più soggiornare da me".

Quest’estate sono state raccolte anche firme fra i clienti dell’albergo e personale, inviate all’amministrazione comunale che deve decidersi a prendere di petto questo problema perché non ne va solo della tutela della quiete pubblica, ma anche del turismo in generale. Non è facile cambiare registro, perché le passate amministrazioni hanno sempre lasciato fare e tollerato senza imporre nessuna regola, anche se esiste un piano di zonizzazione acustica che prevede come limite appena 80 decibel.

Asterio Tubaldi