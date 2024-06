Musica, arte e teatro: "Svicolando", tutto pronto

Musica, arte di strada, arti visive e teatro. In una parola, "Svicolando". Da domani a domenica Montecassiano torna a colorarsi con il festival arrivato ormai alla 18esima edizione. "Svicolando raggiunge la maggiore età, ma non per questo smette di giocare – affermano gli organizzatori –. Il filo rosso che collegherà tutte le diverse performance sarà proprio il gioco. Il festival è sostenuto dalle attività locali e promosso da Zandagruel, un’associazione composta da 220 volontari tra i 18 e i 35 anni che lavorano insieme da un anno, mossi solo dalla volontà di promuovere il territorio e di valorizzare l’arte in tutte le sue forme".

Girovagando tra i vicoli di Montecassiano si potrà trovare in ogni angolo musica. Ce n’è per tutte le orecchie: il pop di Ditonellapiaga, protagonista di Sanremo 2022, il rock degli Stunt Pilots, finalisti di XFactor24, l’elettronica di Nicola Pigini, impegnato nella collaborazione con artisti del calibro di Vasco Rossi e di Roberto Clementi, uno dei maggiori esponenti del clubbing italiano.

"E questo è solo l’inizio – proseguono –. Fra gli spettacoli di fuoco di Opera Fiammae e Toi Ahi, l’arte circense di Cie Brucoc e Clap Clap e la danza aerea di Recircles due occhi non vi basteranno. Non solo, troverete anche un’ampi scelta di cibo e bevande, creazioni dell’artigianato locale e un’area bimbi attrezzata con una nursery. Il gioco è bello quando dura tre giorni". Il programma completo si può trovare sulla pagina Facebook "Svicolando Festival – Montecassiano".