Musica, canzoni dal vivo e racconti Drusilla Foer show all’arena Gigli col recital dei record "Eleganzissima"

Il 15 luglio Drusilla Foer sarà protagonista a Porto Recanati, nel palcoscenico dell’arena Gigli. Infatti, questa estate ritorna in scena il suo recital "Eleganzissima", diventato ormai un format di culto. Saranno una manciata di appuntamenti a partire dal 10 giugno per circa due mesi, tra piazze e anfiteatri, tra cui la data a Porto Recanati, organizzata da Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci e Monica Savaresi per Savà Produzioni Creative, con il patrocinio del Comune. Un successo clamoroso e consolidato già da qualche stagione quello di "Eleganzissima", e cioè un viaggio fra gli aneddoti tratti dalla vita sorprendente di Madame Foer, vissuta fra l’Italia, Cuba, l’America e l’Europa, e costellata di incontri e grandi amicizie con persone fuori dal comune e personaggi famosi, fra il reale e il verosimile. Un recital, ricco di musica e canzoni dal vivo, fra racconti confidenziali e ricordi dal valore universale. In scena con Madame Foer, i suoi musicisti, Loris Di Leo al piano e Nico Gori al sax e clarinetto, ai quali si unisce il suo manager e produttore Franco Godi.