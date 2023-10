Musica, canzoni e parodie,. Stefano Fresi porta sul palco un tributo al Quartetto Cetra

Sarà l’attore e musicista Stefano Fresi ad aprire la stagione teatrale di Camerino dopodomani alle 21.15 all’auditorium Benedetto XIII. Un inizio col botto: con lui, Toni Fornari ed Emanuela Fresi in "Cetra… una volta", scritto da Fornari e Cristiana Polegri e messo in scena con la regia di Augusto Fornari per una produzione Atpr Associazione Teatri per Roma. Un tributo al quartetto più celebre del palcoscenico e della televisione italiana dagli anni ‘40 agli anni ‘80. "La musica, le canzoni, le parodie memorabili dell’indimenticabile Quartetto Cetra sono riproposti da tre interpreti eccezionali che in un concentrato esplosivo di bravura, simpatia, bel canto", spiegano gli organizzatori. "È proprio in famiglia che è nato il nostro amore per il Quartetto Cetra – racconta il regista –. Io, mio fratello Toni, Stefano, sua sorella Emanuela, molti anni fa, ascoltavamo le loro canzoni. Poi Stefano, Toni ed Emanuela (che in seguito avrebbero formato il trio comico-vocale Favete Linguis) iniziarono a cantarle prima, poi a modificarle, a riscriverle e reinventarle. Ed eccoci al senso di Cetra… una volta: non un racconto filologico, non solo la storia di un gruppo che ha fatto la storia, ma un atto d’amore per ciò che ci ha ispirato; canzoni, sketch, parodie musicali, gag e soprattutto leggerezza, divertimento e amore per questo nostro mestiere". Biglietti: posto unico numerato in vendita a 20 euro (intero) e 15 euro (ridotto) nella biglietteria dell’auditorium in località Colle Paradiso aperta giovedì dalle 18 e su vivaticket.com. La stagione è realizzata dal Comune con l’Amat e il contributo di Regione e Ministero della cultura.