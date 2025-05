Musica, cibo e divertimento alla parrocchia Santa Famiglia

Da venerdì a domenica torna la Festa della Parrocchia Santa Famiglia, nel suo 51esimo anniversario, in viale Trento e Trieste a Tolentino. Musica dal vivo, buona tavola e divertimento saranno gli ingredienti. Si parte dopodomani alle 19 con l’apertura dello stand gastronomico (chitarrine allo scoglio e pesce fritto); alle 21.30 si balla con Gianni e Roberto. Sabato dalle 19 si potranno gustare chitarrine alla papera, conchiglie "Santa Famiglia", grigliate, arrosticini e hamburger. Dalle 21.30 musica dal vivo con Jolly Blu, cover band 883 e Max Pezzali; a seguire dj Pallì alla consolle. Domenica gli stand aprono fin da pranzo. Alle 12.30 menu fisso (gradita la prenotazione al 3342401591 o su Facebook o Instagram "Festa Parrocchia Santa Famiglia") con la musica popolare di Marco Meo e Cristian Latini. Per i più piccoli truccabimbi. Alle 19.30 riaprono gli stand gastronomici con polenta, grigliate ecc. Alle 21.30 musica dal vivo Laura Piunti. In tutte e tre le serate possibilità di prendere cibo d’asporto e ricca pesca di beneficenza. La festa è organizzata dal comitato di quartiere Vittorio Veneto con la Caritas e il patrocinio del Comune.