Musica, cinema e laboratori. Ritorna "Scollinare Film Festival"

Quattro giorni di cinema, musica, incontri e laboratori nel cuore di Tolentino. Da giovedì a domenica è tempo di Scollinare Film Festival, organizzato dall’associazione Officine Mattòli, il festival vede la collaborazione di Comune di Tolentino, Fondazione Marche Cultura, Marche Film Commission, YUK! film, Dibbuk Produzioni, Design Terrae, Interno Marche, 33.Edizione Biumor Tolentino, Green Room pub, Associazione Il Cielo sopra Berlino, Borgofuturo Festival, Magma, Mattatoio n.5, Osteria San Nicola. La direzione di questa terza edizione è curata da Damiano Giacomelli con la collaborazione di Leonardo Accattoli.

Ieri in conferenza, con il sindaco Mauro Sclavi, l’assessore alla cultura Fabio Tiberi e il consigliere Fabio Borgiani, Damiano Giacomelli, Leonardo Accattoli (ideatori con Maurizio Petrini) e Riccardo Pallotta hanno presentato il ricco programma della terza edizione. Si parte giovedì alle 19.30 con l’apertura dell’Area festival – Punto ristoro, al cortile della scuola Don Bosco, che ospiterà i food truck attivi per tutta la durata dell’evento.

Alle 21.15 l’Area festival – Cinema accoglierà una proiezione speciale: il ritorno in versione restaurata del primo, indimenticabile, "Fantozzi", con un incontro dedicato alla figura di Paolo Villaggio, in presenza della figlia Elisabetta. Interverrà anche Alessandro Boschi di Hollywood Party. Ai presenti verrà dato un biglietto ridotto per Biumor.

Venerdì alle 19 concerto di musica elettronica "Les cousins curieux" di Paolo Bragaglia e Agostino Maria Ticino al Green Room Pub. Alle 21 "La guerra di Cesare", alla presenza dell’attore Fabrizio Ferracane e del regista Sergio Scavio. Alle 23.15, la magia del cinema muto si fonderà con la musica dal vivo di Massimo Pupillo, che sonorizzerà "Una locanda di Tokyo" di Yasujiro Ozu. A mezzanotte e mezza concerto degli Anaconda Midi.

Sabato dalle 14 alle 19, l’Area festival si trasformerà in un set cinematografico aperto al pubblico con il Circus Cinema Circus, che offrirà laboratori gratuiti di recitazione, scenografia, fotografia, costumi e trucco. Alle 17 invece, al Politeama, proiezione de "Il traditore" di Marco Bellocchio, seguita da un incontro con Ferracane (Nastro d’argento).

Alle 19.45 al Green Room concerto acustico di Riccardo Renzi. Alle 21 proiezione di "Gloria!" con la partecipazione dell’attrice Maria Vittoria Dallasta. Alle 23.15, performance dell’Orchestrina di Molto Agevole capitanata da Enrico Gabrielli (Calibro 35, Afterhours) con il coinvolgimento del centro Santa Teresa. A seguire dj set internazionale di Clap! Clap! e proiezione notturna di "Dead Man".

Domenica alle 17 al Politeama si svolgerà una mostra e la proiezione di "Valzer con Bashir, un incontro per la pace con l’illustratrice Marcella Brancaforte; in collegamento un giornalista da Gaza.

Alle 19.30 all’Area festival apericena a cura di Officine Mattòli (prenotazioni scollinarefilmfestival@gmail.com). Alle 21 cerimonia di premiazione con la consegna dello Scollinoscopio 2025; poi selezione di cortometraggi realizzati dagli allievi della scuola di cinema Officine Mattòli.

Infine "Flow – un mondo da salvare", vincitore dell’Oscar 2025 come miglior film d’animazione e primo film indipendente della storia ad aggiudicarsi la statuetta.

Tutti gli eventi sono gratuiti, con un’offerta libera gradita per chi volesse. Per i laboratori è consigliato prenotare (scollinarefilmfestival@gmail.com).