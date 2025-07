Musica, confronti e laboratori: "Borgofuturo" entra nella fase clou

È entrata nel vivo la decima edizione di Borgofuturo, nei paesi della Val di Fiastra: Colmurano, Sant’Angelo in Pontano, Loro Piceno e Ripe San Ginesio. Nato nel 2010 come festival della sostenibilità a misura di borgo, è legato al futuro delle aree interne, tenendo insieme ricerca territoriale, ecologia e impegno civile con musica, spettacolo dal vivo e arti performative.

Dopo la prima giornata, domenica scorsa a Colmurano, dedicata a Margherita Salvucci, da lunedì a oggi Sant’Angelo in Pontano accoglie il Social Camp, laboratorio di formazione orizzontale, che si concluderà con il concerto di Davide Ambrogio, le sonorità globali di Magui + Traqueen e il dj set tropicale di Lavalamp. Domani il festival arriva a Loro Piceno, tra laboratori, un talk che si interroga sul futuro con la sociologa Cristina Zavaroni e il filosofo Paolo Godani, lo spettacolo I Ritornanti di Jonathan Zenti e una serata musicale di sperimentazione con Alessandro "Asso" Stefana, Laura Agnusdei, Bluem e Catu Diosis. Nel fine settimana il programma si sposta a Ripe San Ginesio. Tra gli ospiti: Stefano Mancuso e Giovanni Storti, impegnato anche in un dibattito pomeridiano con attivisti di Greenpeace. Il ciclo di incontri "Le parole di Borgofuturo" vedrà inoltre la partecipazione della giornalista Sarah Gainsforth e del ricercatore Maurizio Dematteis. A seguire, una tavola rotonda sui cammini nelle Marche. Le performance musicali si articolano tra i concerti serali all’Arena La Cava – con The Heliocentrics, Romare e Neoprimitivi – e le esibizioni diffuse nel borgo durante il giorno, tra cui C+C=Maxigross, Emanuele Colandrea e il live acustico di Tipografia Sonora ispirato all’opera di Mario Giacomelli.

Spazio anche a installazioni e laboratori con il maestro ceramista giapponese Shozo Michikawa e il collettivo Guerrilla Spam, oltre a giochi in piazza e attività per bambini. Programma completo con orari e appuntamenti sul sito e sulle pagine social di Borgofuturo.