Musica corale con la rassegna dei Sibillini

Sabato prossimo, alle 18.30 all’Orto dei pensatori di via Illuminati, si terrà la 39esima "Rassegna dei Sibillini", organizzata come tradizione del coro Sibilla Cai, diretto dal maestro Fabiano Pippa. Ospite di questa edizione sarà il Coro polifonico di Santo Stefano d’Aveto (in provincia di Genova), diretto dal maestro Lucrezia Crovo e verranno eseguiti brani della tradizione popolare e di montagna. Il coro polifonico di Santo Stefano d’Aveto nasce nel 1988 come accessorio della Banda, è un coro a quattro voci miste sia femminili che maschili (soprani, contralti, tenori e bassi). Ha un repertorio che spazia in tutti i rami della vocalità e dei generi musicali: musica sacra, musica popolare, operistica, spirituals, gospel, brani rinascimentali, colonne sonore e brani natalizi. Ingresso libero.