Musica da bosco: concerto all’Abbadia

Oggi alle 18, alla riserva naturale dell’Abbadia di Fiastra, prende il via la nona edizione dei concerti di "Musica da Bosco", promossi dall’associazione Amici della Musica di Urbisaglia con la Fondazione Giustiniani Bandini, La Meridiana e il Centro di educazione ambientale dell’Abbadia. Quest’anno il cartellone è composto da tre appuntamenti, in tre domeniche consecutive, molto diversi per genere e tipo di organico. Si inizia oggi appunto con il Duo chitarra – violino Marco Molina e Serena Cavalletti (musiche di Paganini, Carulli, Gragnani e Piazzolla), per continuare domenica prossima con il Duo musical box Luciano Monceri e Francesco Bigoni ("world music - suggestioni sonore") e finire l’11 giugno con il Quartetto Sine Nomine, Giacomo Scarponi, Luca Venturi, Ivo Scarponi, Maurizio Maffezzoli (Le Sonate da Chiesa di Mozart per organo e archi). Tutti i concerti si svolgeranno nell’auditorium naturale "Sigismondo Bandini".