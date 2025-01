"Musica da Oscar" al Villaggio delle Ginestre. Sul palco l’orchestra "Insieme per gli altri"

"Musica da Oscar e non solo" è il titolo della serata in programma sabato, alle 17, nella sala polifunzionale del Villaggio delle Ginestre di Recanati: protagonista l’orchestra dei fiati "Insieme per gli altri" diretta dal maestro Gianpiero Ruggeri. Un concerto che chiude in bellezza le festività natalizie per le ospiti e i familiari del Villaggio delle Ginestre, centro di riabilitazione gestito dalle suore dell’opera San Luigi Guanella e diretto da suor Barbara Brunalli.

Sono trascorsi cinque anni da quando l’Orchestra fiati "Insieme per gli altri" è nata e in questo lasso di tempo sono stati raccolti fondi per circa 100mila euro, tutti destinati a scopi benefici, nel corso di quasi 200 concerti in diverse regioni.