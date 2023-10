Musica dal vivo, balli e animazione a Potenza Picena per gli ospiti della casa di riposo

Musica dal vivo, balli e animazione. E’ stata una mattinata diversa e decisamente più movimentata per gli ospiti della casa di riposo comunale "Santa Caterina d’Alessandria", a Potenza Picena, che sono stati coinvolti e travolti dalla vitalità e dall’entusiasmo dei volontari del gruppo folk di Montecosaro, guidato da Jacopo Scipioni. Al suono della fisarmonica si è ballato e ascoltato il saltarello e tante altre canzoni della nostra tradizione popolare, per la gioia di tutti gli anziani presenti nella struttura. Insomma è stata davvero una bella iniziativa, come sottolinea anche il sindaco di Potenza Picena, Noemi Tartabini. "Un momento di importante convivialità e socializzazione - ha detto il primo cittadino -, abbinato all’animazione che fa sempre bene al corpo e allo spirito. Ricordo, inoltre, che prosegue, sempre all’interno della casa di riposo, il servizio di ginnastica dolce e fisioterapia".