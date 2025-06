Musica dal vivo, dj set e walk in di tatuaggi a Pollywood Festival

Da oggi a domenica è tempo di Pollywood Summer Festival, agli impianti sportivi comunali di Pollenza, promosso dalla Pro Loco. Tre serate di concerti live, dj set, attività per tutta la famiglia e l’ormai famoso walk in di tatuaggi e piercing, realizzati al momento, per chi volesse rendere indelebile la propria esperienza alla festa. Novità di quest’anno la nuova area market, con tanti artigiani e talenti del territorio.

Oggi ad aprire la manifestazione, Elion Dj che scalderà il pubblico all’arrivo dei Dj From Mars, noto due torinese che ha fatto ballare i più grandi festival da Tomorrowland a Ibiza e animeranno la serata fino a tarda notte. Domani la serata inizierà con i The Sunny Boys, seguiti dal dj set dj Claudia Giannettino premiata come miglior woman Dj d’Italia 2023 ai Dance Music Awards. Domenica cena al tramonto sulle note dei Classici Contemporanei, per chiudere con l’energia della tribute band Jovanotti Fortunati.

Tutte le serate saranno arricchite da stand gastronomici, nel parcheggio adiacente all’impianto sportivo Galassi in via Giovanni XXIII. Ingresso gratuito.