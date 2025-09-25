Musica dal vivo, poesia e arte al Castello Magalotti

Musica, poesia, natura, arte e spettacolo sabato e domenica saranno protagonisti al Castello Magalotti di Fiastra. In entrambe le giornate di "FestivAl Castello" alle 12 apriranno stand gastronomici, mercatino, atelier della creatività e spazio per colorare, dipingere e creare. Alla stessa ora apriranno la mostra di pittura "Pittori in corso" degli allievi di Sabrina Simonelli (corso Uteam), la mostra delle opere di bambini e ragazzi create durante i laboratori del Cea Valle del Fiastrone, e la mostra fotografica "La memoria del gesto" su "La Sibilla delle erbe" a cura di Francesca Pioli. Sempre alle 12, sia sabato che domenica, percorso narrato alla scoperta del Castello Megalotti con lo storico Stefano Blanchi.

Sabato alle 16 yoga tra le montagne con Ivana Bosco; alle 17 sarà la volta dell’Edipo Re dei Sibillini, di e con Giorgio Felicetti, che farà il bis domenica alla stessa ora. Sabato alle 18.30 aprirà il Mic, uno spazio dedicato a chiunque abbia voglia di leggere, recitare, cantare o suonare vista lago per poeti, musicisti e attori. Alle 20.30 musica live con i Ferro Battuto, tributo a Battiato.

Domenica invece alle 15 percorso visivo "Dando credenza alle cose: un’ora di Pasolini al giorno", mantra, filosofie e verità dentro ai Sibillini con Paola Tassetti. Alle 15, seduti sull’erba dinanzi a un lago e all’ombra del castello, Diego Mecenero parlerà delle leggende dei Monti Sibillini; a seguire lo spettacolo di danza, musica e canto "Le arti e i volti della Sibilla" con il collettivo Maha. Alle 18.30 Festival Visioni: letture di poesie per la tappa fiastrana con EdiLazio. Infine alle 20 musica live con Lorenzo Sbarbati. Ingresso gratuito.