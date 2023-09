Musica, degustazioni e spettacoli. Scocca l’ora del "Grappolo d’Oro"

Si aprirà domani pomeriggio la 61esima edizione della festa del Grappolo d’Oro, a Potenza Picena. Il via sarà alle 18, nell’auditorium Scarfiotti, dove andrà in scena un talk show condotto dal presentatore Rai di ‘Linea Verde’ Beppe Convertini, che si concluderà con una degustazione di pietanze locali. Poi seguirà, la sera, il concerto tributo ai Pink Floyd. Ma questo sarà solo un assaggio in attesa delle serate previste la prossima settimana, che vedranno protagonisti il dj Giorgio Prezioso (tra i più conosciuti a inizio del 2000) e Samuel (cantante e leader dei Subsonica). La manifestazione, che fa parte del Gran Tour delle Marche di Tipicità ed è organizzata dalla Pro Loco di Potenza Picena con la collaborazione del Comune, andrà avanti fino al 24 settembre. Il programma è stato presentato ieri in municipio. Erano presenti il sindaco Noemi Tartabini, l’assessore alla cultura e al turismo Tommaso Ruffini, il presidente della Pro loco Giuseppe Castagna e il direttore di Tipicità Angelo Serri. "La festa proseguirà dopodomani con ‘VinoSofia’ – ha detto Castagna – e si potranno assaggiare i vini di cinque cantine, accompagnati da piatti tipici, con il tema dell’uva: dalla pizza con la sapa alle tagliatelle con l’uva fino al maialino al vino rosso". Questo per poi arrivare al clou della festa, e cioè il 22, 23 e 24 settembre. "Tutte le serate saranno fino alle due e a ingresso libero – precisa Castagna –. Il 22 verranno aperte le prime locande nel centro e ci sarà la musica di Lorenzo Linardelli e dj Silvio, mentre a mezzanotte andrà alla consolle Giorgio Prezioso di Radio Deejay. Sabato tanti artisti di strada (con spettacoli di fuoco e magia), poi l’esibizione del cantante Samuel. Infine, il 23 si inizierà di mattina con la rievocazione di bacco a cavallo, la sfilata dei carri allegorici, la premiazione del Futsal Potenza Picena e della squadra femminile Hockey Potenza Picena. Quindi lo show della comica televisiva Valentina Persia". "È una delle tappe strategiche di Tipicità, perché è una festa sentita dalla cittadinanza", il commento di Serri. "Per Potenza Picena è il momento più bello dell’anno e vedo tanto fermento – ha aggiunto la Tartabini –. Molti cittadini stanno già decorando i propri rioni". L’assessore Ruffini ha assicurato: "Questa manifestazione è il nostro gioiellino, che negli anni è cresciuto proponendo sempre più appuntamenti di livello".