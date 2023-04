Musica e arte a "Riverberi"

Sabato a Ripe San Ginesio è ancora tempo di "Riverberi", targati RisorgiMarche. Con la nuova tappa si rinnova anche l’invito a portare un libro (nuovo o in buono stato) da donare al Centro culturale "Pasquali" per la realizzazione della biblioteca. E a immergersi poi nei tanti appuntamenti che si snoderanno in ogni angolo del paese. Alle 9.30 escursione guidata in e-bike; dalle 10 apertura Botteghe artigiane (Laboratorio "Terre d’Arte", Etico Sartoria Marchigiana, Samuela Salvucci creativa di gioie) e visite guidate al borgo. Alle 16, al Centro culturale "Pasquali" incontro con l’autore Alberto Cola e laboratorio di scrittura per bambini "Come nasce una storia". Alle 17.30 la Pinacoteca comunale ospita il concerto di Giuseppe Franchellucci "Violoncello Solo" (ingresso 5 euro, incasso devoluto all’associazione culturale LiberaMente Ripe). Biglietti acquistabili online e nei punti vendita Ciaotickets. "Un concerto per violoncello solo, un’indagine tra linguaggi musicali moderni e antichi – spiegano i promotori –, racchiusi in una bolla intima e surreale". Durante la giornata si potranno visitare la Pinacoteca comunale di arte contemporanea (10-13), la Torre Leonina (10-19), Centro storico medievale e Parco delle sculture (sempre visitabili). Per prenotare visite guidate e laboratori Eventbrite. Info risorgimarche.it.