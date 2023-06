Musica e arte al Castello

di Lucia Gentili

"Connessioni" sarà il filo conduttore della seconda edizione del Design Terrae festival, kermesse organizzata dalla Fondazione omonima e patrocinata dal Comune di Tolentino, con la direzione artistica di Carlo De Mattia. In scena al Castello della Rancia dal 7 al 15 luglio, per un susseguirsi di appuntamenti tutti a ingresso gratuito. Il programma è stata presentato, al Politeama, dal presidente della Fondazione Design Terrae De Mattia e dalla vice Silvia Ruffini, alla presenza del sindaco Mauro Sclavi. Apre il festival, venerdì 7 alle 21, "Spark la scintilla che accende i sogni", una serata-spettacolo condotta da Arianna Porcelli Safonov; si alterneranno diversi ospiti come Domitilla Dardi, storica del design, Elena Dellapiana del Politecnico di Torino, Andrea Girolami giornalista, Michele Serafini, fondatore dell’associazione Bosco di Mambrica, Roberta Grifantini co-founder di Miksy. Ad accendere la serata saranno l’esibizione della Compagnia dei Folli e le scenografie immersive a cura di Stark1200. Sabato 8, alle 18, inaugurazione della mostra fotografica Istantanee a Tolentino, con un allestimento curato da Ulyana Accaramboni; un’inedita esposizione delle celebri Polaroid realizzate da Maurizio Galimberti alla basilica di San Nicola, dalla collezione privata di Alberto Marcelletti, arricchita da una selezione di scatti della ex Villa Gabrielli e dalla collezione privata di Franco Moschini. Mercoledì 12, alle 21, sarà la volta del pianista Ramin Bahrami con il concerto-evento "In perfect harmony". Giovedì 13 alle 21 torna "Edera", a cura dell’associazione Zagreus, un talk show sperimentale presentato ieri da Sofia Baldoni, Michele Polisani e Edoardo Costantini. Dal 10 al 13, tre artisti saranno chiamati a operare negli ambienti del Castello, facendo crescere opere sulle pareti. Durante le giornate di residenza si potrà anche partecipare, su prenotazione, a workshop tenuti dagli artisti. Gran finale, sabato 15, con i Management, band elettro-cantautoriale guidata da Luca Romagnoli e Marco ‘Diniz’ Di Nardo, seguiti dal concerto di Meg (ex voce dei 99 Posse). A chiusura il dj set di pura elettronica di Samuel, frontman dei Subsonica. Venerdì 14 stessa location e affinità di tematiche per la quinta edizione del TEDx Macerata.