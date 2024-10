Musica e arte da Cafiso a Picasso. L’incanto del Mugellini Festival

Nella Cappella dei Contadini a Potenza Picena, domenica alle 17.30 il pianista Alessandro Taverna (foto) inaugurerà il Mugellini Festival con un concerto omaggio alle tradizioni viennesi: da Gulda a Berg, passando per i valzer di Strauss jr e la rielaborazione di Sul bel Danubio blu di Schulz-Evler. La musica sarà accompagnata, come il format del festival prevede, dalle opere di un artista: nel primo appuntamento saranno i dipinti di Alessandro Fogo, vincitore del Premio Pannaggi 2023, a essere esposti durante l’esibizione di Taverna, aumentando così la suggestione della musica. Dedicato al pianista Bruno Mugellini, il festival è una fusione tra arti. Ciascuna serata, frutto della doppia direzione artistica di Lorenzo Di Bella e Mauro Mazziero, propone un contenuto misto con musica, parola e arte visiva.

Quest’anno sono in programma ben cinque spettacoli. Dall’omaggio a Puccini alla World Music, tutti sono uniti dal tema "La bellezza che verrà": una bellezza, secondo i direttori artistici, "non in senso puramente estetico ma come un incrocio fra armonia, equilibrio e grazia". Ed ecco il programma degli spettacoli, tutti nella Cappella dei Contadini alle 17.30: il 13 ottobre concerto di Ogam con esposizione di Riccardo Messi, il 20 ottobre omaggio a Giacomo Puccini con Francesco Cafiso (sassofono), Quintetto Gigli, Lucia Galli (arpa), e la partecipazione di Massimo Garofoli e l’esposizione di Carlo Pieroni. Il 27 ottobre incontro con Anna Tifu (violino) e Romeo Scaccia (pianoforte) ed esposizione di Gildo Pannocchia, il 3 novembre Franco Arminio con La Macina Quartet (Gastone Pietrucci, Adriano Taborro, Marco Gigli, Roberto Picchio), e l’esposizione di un disegno inedito di Pablo Picasso. I biglietti sono su Ciaotickets a 10 euro (8 per studenti), l’abbonamento costa 40 euro (ridotto 25). Per info: 3924450125.