Musica e ballo alla casa di riposo. Arriva il Metodo Rusticucci

Attori del pubblico e no profit uniti con un grande obiettivo: favorire le migliori condizioni di vita possibili per il benessere delle persone anziane nella casa di riposo comunale di Potenza Picena. Questo il progetto che ha vede la sinergia tra il Comune, il "Metodo Rusticucci Aps", la cooperativa sociale Il Faro e l’Ircr Macerata. Ciò rientra nell’iniziativa "Ancora" (acronimo di "Anziani condividono opportunità ricreative e di animazione"), con la quale sono state promesse attività di animazione artistico-cognitiva.

Il Metodo Rusticucci, i cui benefici sono ampiamente comprovati, è nato nel 1979 grazie all’intuizione del professore Fulvio Rusticucci, chitarrista, compositore, musicoterapeuta ed esperto di didattica.

"L’amministrazione – ha sottolineato il sindaco Noemi Tartabini – ha fortemente voluto e sostenuto il progetto in questione, nella convinzione che è fondamentale portare all’interno della nostra casa di riposo attività e animare la giornata degli ospiti". "La creatività – dice Marcello Naldini, presidente della cooperativa Il Faro –, la stimolazione artistica e la musica hanno la capacità di donare senso alla nostra quotidianità: è per questo che crediamo fortemente nel Metodo Rusticucci, perché pone la persona al centro di tutto". Mentre Amedeo Gravina, presidente dell’Ircr, aggiunge: "Come azienda pubblica, cerchiamo di realizzare nuove forme di assistenza e convivenza in grado di conciliare sia gli aspetti di cura sanitaria e assistenziale con quelli educativi e relazionali".