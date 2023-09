Musica e cibo,otto giorni di festaper il trentennale

Festeggiamenti per i 30 anni di Macerata Soccorso: si comincia domenica prossima alle 9 a Pollenza in piazza. L’associazione espone mezzi e attrezzature e poi mini check-up gratuito per la popolazione. Alle 10.30 visita delle scolaresche, poi alle 17 "merendiamo insieme" e alle 18.30 concerto al teatro Verdi con l’orchestra di fiati "Insieme per gli altri". Martedì 19 settembre a partire dalle 21 serata blues con penne gratis per tutti nella sede di Macerata Soccorso, poi venerdì 22 dalle 21 tribute band "Vasco Live" e ancora penne gratis per tutti. Sabato 23 toccherà a Macerata: in piazza della Libertà dalle 9 oltre all’esposizione di mezzi e attrezzature si procederà con il mini check-up gratuito e alle 18.30 si celebrerà la messa nella cattedrale di San Giovanni in occasione della festa del patrono della Protezione civile, San Pio da Pietrelcina. Alle 20 "stuzzichiamo insieme" e alle 21.30 concerto della Fanfara regionale umbra dei Bersaglieri "Renato Salucci". Domenica 24 settembre alle 9 raduno a Sforzacosta in via Natali 11, poi sfilata per il borgo e omaggio alla Fanfara regionale umbra dei Bersaglieri al monumento dei Caduti alla chiesa di San Giuseppe. Arrivo in sede e saluto di presidente e autorità, poi consegna attestati e benemerenze. Alle 13 pranzo tutti insieme.