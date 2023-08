Musica e confusione a Civitanova: i controlli dei decibel effettuati ad agosto

Estate fracassona, i controlli con strumenti in grado di rilevare i decibel prodotti dalla musica sono stati effettuati dal Comune solo a partire da agosto. Eppure all’inizio di luglio il problema era già scoppiato, tanto che l’esasperazione degli inquilini di due interi palazzi affacciati sul lungomare sud, tra la fine di giugno e l’inizio di luglio, aveva prodotto segnalazioni all’amministrazione comunale e un esposto alle autorità giudiziarie e alle forze dell’ordine. Un fenomeno che ogni anno funesta le notti di chi risiede vicino ai luoghi della movida e l’amministrazione si è mossa a inizio agosto per garantirsi un sistema di misurazione dei decibel. Che non potesse essere un servizio svolto dall’Arpam a palazzo Sforza non lo sapevano dalla metà di giugno, quando l’Agenzia regionale per la protezione ambientale ha comunicato al Comune, con lettera del 15 giugno, che "con riferimento alla richiesta di supporto nelle attività di vigilanza e controllo nel periodo estivo in materia di inquinamento acustico, assunta il 6 giugno 2023, il servizio non potrà essere attivato per impossibilità di acquisire organizzarmi unità di personale necessari ad assicurarlo". Da qui la necessità per il Comune di Civitanova di rivolgersi a un tecnico esterno per i controlli notturni in materia di acustica, da effettuare insieme al personale della polizia locale , e l’appalto è stato dato alla ditta Frenixport di Porto Recanati.