Musica e corteo per il Primo maggio, cambia la viabilità nella città alta

A Civitanova Alta viabilità modificata oggi per "Primo maggio a musica alta". Divieto di sosta e di transito dalle 8 alle 22 in via del Tirassegno, tra il campo sportivo e il piazzale della palestra. Divieto di sosta dalle 9 alle 11 anche in piazza della Vittoria e divieto di circolazione in relazione all’avanzamento del corteo che inizierà alle 9.45 e toccherà la piazza antistante l’ex Atac, i giardini del Pincio, le vie Corridoni, Roma, Sauro, piazza della Libertà, via Annibal Caro e piazza Vittoria.