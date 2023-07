Musica e cultura dal mondo Arriva il World Land Festival

Fa tappa domani a Civitanova Worldland, il festival della musica e della cultura dal mondo, con la direzione artistica di Dario Aspesani. Teatro della IX edizione sarà piazza della Libertà a Civitanova Alta dove si esibiranno tanti artisti e sarà anche un evento all’insegna della solidarietà perché durante la serata verranno raccolte offerte destinate al dipartimento di oncologia ed ematooncologia dell’Università di Milano per l’attività di ricerca del professor Bello. Le esibizioni inizieranno alle 21.30 con la cantante civitanovese Federica Guardiani, artista che vanta diversi singoli discografici nell’ambito del pop italiano, quindi il trio Cadena e la cantautrice Marchigiana Lara Giancarli, tre album pubblicati tra cui Resto ferma e Tempo doppio, che che canterà in esclusiva per il festival. La serata sarà dedicata al violinista scomparso nel dicembre 2022 il Maestro Luca Catena e sarà Francesca Canalini Catena a riceverà il premio alla carriera per l’artista. L’iniziativa terminerà con l’esibizione di Dario Aspesani (35 album pubblicati ed oltre 50 collaborazioni discografiche con musicisti italiani ed esteri) accompagnato dalla Worldland Latin Orchestra. L’ingresso è libero. Inizio manifestazione alle 21. Lo spettacolo è supportato dall’assessorato al turismo e alla cultura e dalla Pro Loco di Civitanova Alta.