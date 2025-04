Musica e divertimento con i Mash Machine

Sarà una giornata all’insegna della musica, della convivialità e delle sorprese quella in programma mercoledì Primo Maggio da Otto, locale sul lungomare Piermanni di Civitanova, pronto a inaugurare la stagione estiva con il primo degli eventi speciali. L’iniziativa, infatti, rappresenta la prima grande anteprima del calendario di appuntamenti che, a partire da giugno, animerà ogni giovedì sera con concerti, dj set e performance dal vivo. E proprio in occasione della festa dei lavoriatori, il pubblico potrà godere di un assaggio esclusivo di ciò che rappresenterà un evento fisso dell’estate civitanovese.

La giornata prenderà il via a partire alle 12.30 con il pranzo accompagnato da un live: la voce di Alessandra Gallicchio e il pianoforte di Ricky Burattini guideranno gli ospiti in un viaggio musicale tra disco music, pop, soul, swing e classici della musica italiana.

Dal pomeriggio l’atmosfera cambierà registro. A salire sul palco saranno i Mash Machine (nella foto), band fondata nel 2006 e capitanata da Danny Losito, celebre per il successo internazionale "Found Love" con il progetto Double Dee e per la partecipazione al Festival di Sanremo del 2004 con "Single", presentato insieme alle Las Ketchup. Il gruppo proporrà uno spettacolo ad alta energia, caratterizzato da mash-up e contaminazioni che fondono la black music degli anni ’70 e ’80 con la dance e la musica italiana.

Al fianco di Losito, una formazione con nomi di rilievo del panorama musicale italiano. Al basso Cico Cicognani, considerato uno dei migliori bassisti in circolazione, con collaborazioni che spaziano da Whitney Houston ai più noti artisti pop italiani. Alla batteria Matteo Monti e agli effetti sonori Mattia Dallara. A chiudere la serata il dj set del resident Francesco Campetella. L’ingresso è libero per tutti a partire dal termine del pranzo, e l’evento proseguirà fino a tarda sera. Per info e prenotazioni contattare il numero 37-2539353.