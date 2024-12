Musica e fuochi d’artificio, la festa di Capodanno è servita

Capodanno con i fuochi d’artificio in piazza Leopardi a Recanati per aspettare l’arrivo del 2025 sulle note musicali e con un brindisi di gruppo: è questo il programma del Capodanno recanatese organizzato dall’amministrazione comunale. Allo scoccare della mezzanotte, il cielo sopra Recanati e il palazzo comunale s’illumineranno con i colori dello spettacolo pirotecnico e per addolcire il momento, ai presenti sarà offerto un brindisi di benvenuto al nuovo anno, accompagnato da una immancabile fetta di panettone.

"Sarà un’occasione per dare tutti insieme il benvenuto al nuovo anno – si augura il sindaco di Recanati Emanuele Pepa –. Non può essere un vero Capodanno senza fuochi d’artificio e stelle scintillanti, così come non potrà mancare una bottiglia di spumante per brindare. Mi auguro che sia per tutti, grandi e piccoli, cittadini e turisti, un momento di serenità e spensieratezza da vivere con i propri cari. Abbiamo bisogno di far crescere Recanati insieme, le istituzioni e i cittadini e la festa di Capodanno sarà un punto di partenza per valorizzare adeguatamente la città, i cittadini lo meritano!"

Immancabile un giro sui pattini nella grande pista di ghiaccio aperta straordinariamente fino a notte inoltrata. Lo spettacolo pirotecnico sarà preceduto e seguito dalle esibizioni sul palco di piazza Leopardi dei super-ospiti della serata: dal duo crossover Operapop, ai dj set di Luca Montenovo e Dj Embry, passando per la band diretta dal maestro polistrumentista Davide di Gregorio e il cantante Son Pascal.