Musica e non solo, 120 eventi in tre mesi

di Antonio Tubaldi

Sono circa 120 nei soli tre mesi estivi le manifestazioni in programma a Recanati "e potevano essere molte di più – commenta il sindaco Antonio Bravi –, ci è dispiaciuto non poter accontentare tutti, ma ci sono dei limiti sia organizzativi che finanziari, perché dietro c’è una complessa macchina che lavora assiduamente da mesi. Siamo veramente orgogliosi di avere così tante risorse locali a disposizione: gli artisti possono essere nazionali e a volte anche internazionali, ma le associazioni sono sempre del nostro territorio e desidero ringraziarle tutte".

È stato presentato ieri, in Comune, il ricco cartellone degli eventi estivi che va dalla musica classica, moderna e folk ai mercatini, dai fumetti alle mostre d’arte, dal cinema (si lavoro per la riapertura della sala Gigli) alla fotografia, dalla poesia alle passeggiate in natura. Confermati gli appuntamenti di Lunaria, la serie di concerti sotto le stelle in piazza Leopardi nel mese di luglio così come i seminari estivi e il Kammerfestival, che inizia il 24 giugno, organizzati dalla Civica scuola di musica. Mirco Scorcelli, assessore al commercio e vicesindaco, ricorda il "collaudato Mercatino dell’antiquariato ogni prima domenica del mese che non è, come si dice, un mercatino di bassa lega, anzi, le bancarelle sono tante e l’offerta è molto interessante. Ci sarà poi la fiera di San Vito il 14 e 15 giugno con ben 106 espositori". Soddisfatta l’assessore alla cultura Rita Soccio che ribadisce come "l’obiettivo è puntare su progetti che non siano fini a se stessi e portarli a crescere in termini di qualità e di spettatori". Confermato l’evento "2 passi nel folk", l’inaugurazione del fondo Biancolini, le performance dell’Art Festival, la poesia sul colle e tante altre iniziative davvero imperdibili. "Un’altra interessante manifestazione – conclude la Soccio – sarà quella incentrata sulla figura di Giuseppe Persiani che si svolgerà in più città tra cui, naturalmente, anche Recanati, sua città natale. E non ci siamo dimenticati dei bambini: per loro sarà riproposto il paese dei balocchi che riscuote sempre tanto successo".

Al lavoro anche la Pro Loco impegnata nell’organizzazione de "La Corrida" e delle serate di teatro dialettale oltre a due eventi musicali: il tributo a Lucio Dalla il 17 agosto e i Cugini di Campagna. Per Recanati Comics Festival le date sono il 25, 26 e 27 agosto: a Villa Colloredo sarà allestita una mostra con le tavole originali di Ugo Pratt e poi incontri con gli artisti, editoria illustrata, workshop per bambini, assistenza fiscale e artistica per gli illustratori, mostre dedicate a illustratori emergenti.