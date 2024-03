Musica e parole di Cristo per una Pasqua sul palco

Non solo musica, quella di Schubert e di Haydn, ma anche la lettura di testi che offrono spunti di riflessione su ognuna delle ultime parole di Cristo: è l’accattivante proposta portata in scena alle 21 di oggi al Lauro Rossi di Macerata. Sul palco Umberto Benedetti Michelangeli dirigerà l’Orchestra Filarmonica marchigiana che eseguirà la Sinfonia n. 8 in si min. D. 759 Incompiuta (sinfonia n. 7) di Franz Schubert, seguirà ’Le ultime sette parole di Cristo sulla Croce’, Hob:XX:1 (versione per orchestra) di Franz Joseph Haydn, nata dalla richiesta di un canonico di Cadice che desiderava una partitura da eseguirsi durante le cerimonie del Venerdì Santo. Tra una Sonata e l’altra saranno letti scritti di poeti, scrittori e teologi da Chiara Baschetti, volto noto in televisione nel cast de ’Il Paradiso delle Signore’ – dove interpreta Matilde Frigerio di Sant’Erasmo – ’L’isola di Pietro’, insieme con Gianni Morandi, e ’Blanca’, ed attualmente nelle sale cinematografiche, nel ruolo di Damigella, nel remake dell’omonimo ’Conversazione con altre donne’ al fianco di Valentina Lodovini e Francesco Scianna.

Baschetti, cosa l’ha convinta ad accettare di salire sul palco per leggere delle pagine di teologi e poeti in questo concerto proposto dalla Form?

"È la proposta perfetta arrivata al momento giusto. In me c’era forte il desiderio di fare teatro e ho subito accettato questa opportunità appena ho saputo di cosa si trattava".

Cosa c’era di così affascinante?

"La possibilità di vivere una simile esperienza attraversata da quel tipo di musica e da una tematica così profonda in un momento difficile. Avere la possibilità di immergersi in quelle letture in questo periodo storico e dell’anno che coincide con la Pasqua, un momento di morte e rinascita. Per tutti questi elementi è stata la proposta perfetta".

Alla vigilia le mette ansia recitare a teatro dove ogni volta è una prima oppure ci è abituata dopo avere avuto i riflettori puntati nelle sfilate per prestigiosi e noti stilisti?

"Sono spaventata, sento una grande responsabilità e nel contempo il forte desiderio di metterci l’anima. È la mia prima esperienza a teatro, ma sto cercando di non prendermi troppo sul serio essendo circondata da professionisti".

C’è un testo che l’ha colpita in particolare?

"Sono tutti diversi e intensi. Mi viene in mente ’Ho sete’ di Diego Fratelli, uno specialista di musica medievale e rinascimentale, che umanizza molto Gesù, in cui arriva forte il senso di sofferenza, di solitudine poco prima che morisse. Lo trovo un testo così capace di umanizzarlo, di farcelo sentire come noi, di provare la sua sofferenza e vederlo come un uomo sulla croce mi riporta ogni volta all’attualità".

Come vive la popolarità che le hanno dato tante fiction e accresciuta da ’Il Paradiso delle signore’?

"Con grande serenità. È una fiction che dà visibilità e popolarità, sono fermata, riconosciuta, abbracciata, tutto ciò mi fa sentire grata per quel che faccio".

La bellezza è stata un aiuto o l’ha spinta a dovere dimostrare sempre un qualcosa di più?

"L’ho vissuta per tanto tempo come un ostacolo, ho sentito il bisogno di dimostrare al mondo di volere anche altro. In realtà oggi dico che è un mezzo meraviglioso e ne sono grata, ma non è eterno perché la bellezza cambia, si trasforma e mi rendo conto che piano piano la bellezza è qualcosa che va oltre. È importante riempirsi d’altro e trovare la bellezza dentro di noi".

Nel film ’Credimi!’ è stato più semplice indossare i panni di Vittoria, una madre single con un ex compagno violento, per chi come lei ha contribuito a fondare l’associazione ’Divieto di femminicidio’?

"Non è stato affatto semplice mettersi nei panni di una donna con un tale vissuto per capire cosa possa aver provato nella realtà. Mi ha fatto male quel personaggio, ricordo la sensazione di ansia, angoscia, nausea e ho cercato di entrare nei panni di quella ragazza mettendoci Chiara".