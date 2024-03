Musica e parole in Pinacoteca

Domenica 17 marzo, con il primo dei quattro appuntamenti in calendario, prenderà il via la terza edizione della rassegna "Musica, voci, canti" promossa dall’assessorato alla Cultura di Porto Recanati. E saranno così quattro occasioni per trascorrere un pomeriggio all’interno della pinacoteca Moroni tra musica e parole. Si partirà con "Anja, mia cara, ho perso tutto!", grazie all’attore Simone Marconi e alla violoncellista Andrea Michetti, che porteranno in scena brani dai romanzi di Fëdor Michajlovic Dostoevskij "Il Giocatore" e "La febbre del gioco". Mentre il 24 marzo sarà la volta di "Oneiric Folk. I legami secolari tra la musica popolare e il pop contemporaneo", con Adriano Taborro, all’oud, alle chitarre, al violino e al mandolino, Claudio Mangialardi al contrabbasso, Luigino Pallotta e la sua fisarmonica e Marco Lorenzetti alle percussioni.

Uno spettacolo in cui i suoni della musica popolare marchigiana, il fado, la musica greca, irlandese, il blues, l’yddish e non solo si legheranno alle sonorità "pop", cioè la musica popolare contemporanea. A seguire, poi, due appuntamenti anche nel mese di aprile. Il primo, domenica 7, con la presentazione del libro di Alessandra Torregiani "Ballerina dell’amore": l’autrice e la lettrice Elena Di Giovanni saranno accompagnate dalla musica di un violino. Grande chiusura domenica 14 aprile con "Vengo a trovarti", un viaggio musicale che parte da Napoli, tocca il mondo e ritorna nella città del Vesuvio: a condurre il pubblico saranno la voce di Sofia Santilli e i musicisti Tony Felicioli al flauto e al sax, Manfredi Rotondi al violoncello, Emanuele Gatta alla chitarra e Maurizio Scocco al basso. Tutti gli incontri saranno a ingresso libero, con inizio alle 17.30, e si svolgeranno nella pinacoteca Moroni, situata dentro al Castello Svevo.