Musica e poesie, serata dedicata a Piero Ciampi

Arci Macerata e Teatro della Comunità, con il patrocinio del Comune, organizzano una serata in omaggio al cantautore livornese Piero Ciampi. L’appuntamento, che si inserisce nel calendario nazionale del Premio Piero Ciampi, è per giovedì alle 21 all’Asilo Ricci e si intitola "Inciampi". Molti artisti e tante associazioni in tutta Italia parteciperanno all’edizione 2023 del Premio, manifestazione dedicata al grande cantautore. Il Premio è un’occasione per ricordare questa figura eclettica del panorama artistico italiano. "Ciampi è stato un vero poeta. Struggente, malinconico, ironico, intelligente, profondo e appassionato", dice Marco Di Stefano, attore, regista di teatro e di cinema e fondatore del teatro della Comunità. Di Stefano incontra questo grande personaggio e lo offre al pubblico alternando le sue canzoni e le sue poesie. In questo viaggio nella vita e nella carriera dell’artista, Tanya Khabarova sarà il contrappunto visivo, mentre Nicola Campanile sarà la chitarra che accompagnerà tutto lo spettacolo. "Arci Macerata ha aderito alla giornata nazionale del Premio Ciampi – dichiara Massimiliano Sport Bianchini, presidente di Arci Macerata – per ricordare un artista incredibile che ha ispirato tanti cantanti, tra cui Fabrizio De André. Vogliamo anche essere tra coloro, pochissimi in realtà, che desiderano mantenere elevato il livello di attenzione per una cultura non omologata".