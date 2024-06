Musica e solidarietà al Feronia

Musica e solidarietà al teatro Feronia di San Severino gremito per ‘O… maggio in musica’, spettacolo organizzato dall’Istituto comprensivo ad indirizzo musicale ‘Tacchi Venturi’. Si sono esibite l’orchestra della classe 1B e quella della 2B e 3B. Verso la metà della serata c’è stato lo spazio dedicato al Rotary Tolentino che ha donato al plesso ‘Venturi’ due condizionatori per altrettante aule di un valore di 2.850 euro. Il presidente del club Giorgio Zaganelli, dopo aver consegnato un assegno di 750 euro, parte del ricavato del Torneo di burraco di 2.250 euro organizzato dal club, a Cesare Cruciani, vice presidente della casa di riposo ‘Lazzarelli’ di San Severino, ha illustrato i due progetti proposti alla scuola primaria e secondaria, ‘L’inno di Mameli, un messaggio per il futuro’ e ‘I bambini raccontano una buona notizia’.