Musica e solidarietà al Lauro Rossi

Una serata all’insegna della musica e della solidarietà domani alle 20.30 al teatro Lauro Rossi: in scena il "Medici & friends show", evento speciale organizzato dal Rotary Club Macerata e dal Rotary Club Macerata Matteo Ricci, con il patrocinio della Città di Macerata e la collaborazione del Rotary Distretto 2090. Protagonisti dei medici-artisti che offriranno al pubblico una performance musicale unica, con l’obiettivo di sostenere la realizzazione del Rotary Campus Disabili Marche. Il campus, in programma a maggio all’Holiday Family Village di Porto Sant’Elpidio, accoglierà gratuitamente ragazzi con disabilità e i loro accompagnatori, regalando un’esperienza di svago e condivisione in un ambiente inclusivo e accogliente. Il ricavato della serata sarà interamente destinato a quest’iniziativa, permettendo a molte famiglie di vivere un momento di gioia e leggerezza, lontano dalle difficoltà quotidiane.