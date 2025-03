Musica e solidarietà per i malati oncologici

L’Infinito Tour fa tappa a Tolentino. Domani, alle 21 al Vaccaj, la band musicale composta da over 50, nata fra Treia e Macerata nel 2011, "I Sette in condotta" promuove una nuova serata di solidarietà a sostegno dei malati oncologici e delle loro famiglie. Lo spettacolo di beneficenza è promosso dalla Casa Accoglienza Maceratese odv con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Tolentino. A fare gli onori di casa sarà il sindaco Mauro Sclavi. "I Sette in Condotta" intratterranno il pubblico per quasi due ore con le canzoni più note di Lucio Battisti, Eros Ramazzotti, Cesare Cremonini, Gianni Morandi, Lucio Dalla, Claudio Baglioni, Zucchero Fornaciari, Giorgia e Mina. Il gruppo è composto dalle voci di Alessandra Coperchio e Alberto Brambatti, con Michele Marozzi alla batteria, Fabio Luciani al basso, Marco Buzzelli alla chitarra ritmica, Corrado Mariotti alla chitarra solista e Roberto Tomaciello alla tastiera. La serata verrà presentata da Sara Santacchi e Lorenzo Ottaviani. Non solo musica. Anche un approfondimento sul tema della diagnosi, della malattia e della cura: interverranno la dottoressa Sonia Crocetti del reparto di Oncologia di Macerata diretto da Nicola Battelli, il primario Giovanni Benedetti, responsabile dell’Oncologia di Civitanova e il dottor Luca Faloppi, responsabile a San Severino. "Un’altra occasione per stare insieme e continuare nella nostra opera di volontariato - afferma Claudio Gigli, presidente della Casa Accoglienza Maceratese odv –. Tra le iniziative, va ricordato il progetto "Meno male in Oncologia", che consiste nella riabilitazione fisioterapica dei pazienti che hanno subìto un intervento per tumore al seno. A questo si affianca da tempo l’iniziativa "Ritorno alla bellezza", ovvero la fornitura gratuita di parrucche a chi perde i capelli a seguito del trattamento chemioterapico. Il mio ringraziamento va a "I Sette in condotta", sempre al nostro fianco in queste serate, e al Comune".