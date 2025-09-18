Musica e spettacoli: il Grappolo d’oro entra nel vivo

Entrerà nel vivo da domani la festa del Grappolo d’Oro a Potenza Picena, che vedrà anche l’esibizione dal vivo del famoso e storico deejay italiano Molella. Il suo concerto inizierà alle 23.30 in piazza Matteotti, ma la serata si scalderà già alle 21.30 con il dj-set di Asia Nardi. Ovviamente saranno aperte le locande tra piazza Garibaldi e largo Leopardi, dove chiunque potrà mangiare diverse specialità di street food o bere del buon vino, a cui è dedicata la festa. E non mancheranno gli artisti di strada, che animeranno il centro storico con i loro spettacoli.

Dopodomani, invece, sarà il turno di un altro pezzo da novanta, e cioè dj Angemi (nella foto), che sempre a partire dalle 23.30 salirà in consolle sul palco di piazza Matteotti. Subito dopo, suonerà dj Luca Moretti insieme con il vocalist Alex Sblendorio, per continuare la festa fino a tarda ora.

Non solo musica comunque nel programma. Nel pomeriggio di domani, all’interno della sala Boccabianca, ci sarà spazio pure per l’artista e arteterapeuta Michela Rafanelli. Dalle 17.30 alle 19.30 si terrà un laboratorio rivolto a genitori e figli, mentre dalle 18 alle 20 andrà in scena un laboratorio per adulti.

Il gran finale del Grappolo d’Oro è previsto per domenica. Alle 9.30 ci saranno gli sbandieratori dei rioni e la musica del gruppo folk "Li matti de Montecò" e a seguire, alle 11, la messa in piazza Matteotti con la benedizione delle botti e la sfilata per le vie dell’antica Montesanto. Infine, alle 15 partiranno il Palio dei rioni e anche la corsa delle botti, per poi concludere la festa alle 18, in piazza Matteotti, con il concerto al pianoforte della cantautrice Dolcenera.