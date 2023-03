Musica e spettacoli per celebrare l’8 marzo

Una serie di appuntamenti, a Tolentino, per celebrare la festa della donna. Mercoledì al Politeama, alle 21, serata spettacolo organizzata dalla Pro Loco 2.0 con storie di donne impegnate in vari ambiti con intermezzi musicali e teatrali a cura delle ragazze del Centro teatrale Sangallo e dell’associazione AltraScena. Interverranno: Veronica e Francesca Feleppa, stiliste e creative di Feleppa, Mariasole Spinozzi per Le Matilde, Giusy Minnozzi speaker e giornalista, Francesca Scattolini cofounder Formato srl, Ada Borgiani regista e scenografa, Fabiola Caporalini presidente dell’associazione Amiciper. Modera Solidea Vitali. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Il ricavato della serata sarà devoluto alla missione di don Rino e del Sermit in Burundi. Sabato alle 10, sempre al Politeama, andrà in scena lo spettacolo teatrale riservato agli alunni delle scuole superiori di Tolentino "Mariposas 3.0" presentato dalla Compagnia El Duende di Lucia De Luca. Lo spettacolo, organizzato dall’associazione Help S.O.S. Salute e Famiglia odv, è patrocinato dalla Commissione Pari Opportunità e dal Comune. Interverrà anche il Cav gestito dalla cooperativa Il Faro di Macerata e un rappresentante dell’ambito territoriale sociale 15. Infine domenica, alle 18, spettacolo musicale "Quando il rock è donna" con Roberta Biagiola al Politeama in collaborazione con Amnesty International; presenta Giusy Minnozzi. Sul palco la band "Walkiria". Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.