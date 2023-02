Musica e spettacoli Via al Carnevale

Domenica, dalle 15, al Sottocorte Village va in scena il Carnevale di Camerino: musica, dolci, spettacoli e tante sorprese saranno gli ingredienti per un pomeriggio di divertimento. Una sfilata di Carnevale che sarà arricchita dalle esibizioni dell’asd Promosport di ginnastica ritmica (le ragazze allenate da Dimka Ratcheva) e di karate (i ragazzi allenati da Moreno Cioci e Veronica Amici) e dell’Area 21 per la danza moderna con un’esibizione di gruppo. L’intrattenimento sarà itinerante, a cura del Clan Vettore del Gruppo Scout Camerino 1. A condurre, Francesca Berrettini. Tra le golosità, vin brulè e frittelle targata associazione Pro Loco Camerino. E ancora, ricchi premi per le maschere più belle e originali, offerti da System & Cleaning. La partecipazione è libera e aperta a tutti. L’invito degli organizzatori è: organizzare un gruppo mascherato e iscriversi chiamando i numeri 0737.632534 o 3458855294. In caso di maltempo, la festa si svolgerà nei locali Contram in via Le Mosse. L’iniziativa è promosso dal Comune, insieme alla preziosa collaborazione della Pro Loco di Camerino. L’intento è passare una domenica pomeriggio insieme, grandi e piccini, giovani e famiglie. Tante le iniziative di domenica in provincia, dalla montagna alla costa, dopo due anni in cui il Carnevale, per forza di cose, si era "sentito" meno.