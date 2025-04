Musica e spiritualità con le melodie gregoriane

La musica sacra è un tesoro senza tempo, capace di elevare l’anima e connettere il fedele alla dimensione spirituale della liturgia. Benedetto XVI, appassionato cultore di questa tradizione, ricordava come essa non potesse scomparire dalla celebrazione sacra, sottolineando che "abbiamo tutti bisogno della bellezza della fede, perché la bellezza viene dalla verità stessa". Partendo da questa riflessione, l’associazione recanatese Controvento Aps ha organizzato un evento per tutti gli amanti della musica e della spiritualità: "Melodie Pasquali: La Musica Sacra e il Canto Gregoriano, patrimonio artistico dell’umanità", una conferenza-concerto che si terrà domani alle 17, nella chiesa Giubilare di San Domenico a Recanati. La serata vedrà protagonisti i maestri Andrea Carradori e Francesco Mazzeo, che guideranno il pubblico alla scoperta delle melodie gregoriane della Settimana Santa. Un’occasione preziosa per riscoprire un repertorio che ha segnato secoli di storia e di devozione cristiana. L’evento si avvale del patrocinio di prestigiose istituzioni culturali, tra cui il Cesma – Centro Studi Marche di Roma e le Edizioni Fede & Cultura, oltre al supporto del Gruppo De Santis-Corinaldi. L’evento segna l’inizio della collaborazione tra Controvento Aps e il Maestro Andrea Carradori, nuovo Referente per la Musica Sacra dell’associazione.

Originario di Recanati e laureato in Didattica della Musica, Carradori ha sempre posto al centro del suo lavoro la valorizzazione dei giovani e la trasmissione della tradizione liturgica latino-gregoriana. Il suo impegno non si è limitato alla musica: dopo il terremoto del 2016, si è speso per il restauro della settecentesca chiesa del Sacro Cuore di Tolentino, un progetto reso possibile grazie a un generoso finanziamento del Governo Ungherese. Per il suo impegno, nel 2018 è stato ricevuto a Budapest dal Primo Ministro Viktor Orbán e dal Cardinale Péter Erdo. Carradori è attualmente maestro della Schola Cantorum "Giuseppe Bezzi" della basilica di San Nicola e ha diretto diverse formazioni corali nelle cattedrali di Tolentino e Macerata. Ha inoltre ideato la rassegna "I Cortili d’Estate".

Antonio Tubaldi