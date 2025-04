Musica, fiori e degustazioni colorano il centro di Porto Recanati

Porto Recanati si prepara a trasformarsi in un tripudio di colori e profumi per celebrare la primavera. L’appuntamento è per dopodomani: dalle 8 alle 20 corso Matteotti diventerà un giardino a cielo aperto con "Porto Recanati in fiore", la mostra mercato dedicata alla bellezza della natura. Passeggiando tra gli stand, si potranno ammirare splendide composizioni floreali e lasciarsi avvolgere dal profumo delle piante in fiore. Sarà un’occasione imperdibile per chi ama il verde e l’atmosfera primaverile.

Ad arricchire l’iniziativa, ci sarà anche un suggestivo accompagnamento musicale lungo il centro cittadino. Dai balconi che si affacciano lungo corso Matteotti saranno presenti dei musicisti che si esibiranno dal vivo, creando un’armoniosa colonna sonora per la giornata. A partire dalle 16.30, poi, le melodie raffinate e delicate di Lidiya Nakapelyuk saranno proposte al pubblico. Mentre alle 17.30 Damiano Mostacci porterà la sua musica coinvolgente, trasportando gli ascoltatori in un viaggio emozionale. Infine, dalle 18.30 alle 20, il dj set di Antonio Agostinacchio dal balcone di palazzo Volpini chiuderà la serata con ritmi travolgenti, perfetti per concludere l’esibizione musicale con energia e allegria.

Ma il programma della giornata non finisce qui. Nel cortile dell’ex scuola Diaz ecco due appuntamenti imperdibili, che conquisteranno gli amanti della cucina e della mixology. Alle 17, lo chef German Scalmazzi del ristorante "La Rotonda" di Porto Recanati metterà in piedi uno show-cooking esclusivo, presentando il piatto originale "riso bassa marea", un omaggio ai sapori freschi e vivaci della stagione.

Un’ora più tardi invece, alle 18, andrà in scena il barman Matteo Crucianelli del ristobar "Underhouse" di Sambucheto: il barman darà vita a tre cocktail ispirati tutti alla primavera, combinando aromi e colori in un entusiasmante mixology show.

Una giornata dunque che sarà tutta all’insegna dei colori, dei sapori e della musica ispirata alla stagione.