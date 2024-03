Musica folk, storia, letteratura. Poi trekking e passeggiate urbane ’Vola’ il Festival degli Angeli

Sant’Angelo in Pontano si prepara a ospitare il primo Festival degli Angeli. Sabato e domenica i due giorni dedicati alla cultura e alla natura organizzati dall’Associazione Culturale Ev e dalle direttrici artistiche Lucia Tancredi, Marina Peral Sanchez, Stefania Monteverde. Momento clou il concerto della violoncellista e cantante irlandese Naomi Berrill in "Sea Warriors", tra suggestioni folk irlandese, classica e improvvisazione a partire dalle 21 al Teatro Angeletti che sarà palcoscenico, nel pomeriggio, anche del dialogo fra le scrittrici Lucia Tancredi e Immacolata Alusio, docente di storia del cristianesimo antico all’università di Bari e direttrice del Centro Studi Micaelici di Bari, su "Cammini micaelici e leggende delle apparizioni di San Michele". Domenica 24 marzo, sempre al Teatro Angeletti, alle 18 appuntamento con lo scrittore Luca Ricci, candidato al Premio Strega 2024 con il suo ultimo romanzo "Gotico Rosa" (La nave di Teseo), vincitore del premio "Scrivere per amore 2024". Alle 17 con Giorgiomaria Cornelio, scrittore e poeta, "Divagazioni poetiche sul parlare angelico" accompagnato dalle musiche del chitarrista Jan. Da non perdere poi, il trekking al mattino di domenica. Alle 10 si potrà percorrere l’Anello delle Meraviglie sulle tracce di San Nicola. Nel pomeriggio passeggiate patrimoniali alla scoperta del paese. Il ritrovo è alle 15 nella piazza principale per una passeggiata per le vie del centro con lo storico Adelino Montanari, e con la musica del Corpo Filarmonico Cittadino "Santa Cecilia" di Sant’Angelo in Pontano. Previste anche attività per i bambini. Sabato alle 10, al Chiostro di Via di Monte con l’artista Biagio Salcuni, dell’Associazione FestambienteSud, alla scoperta della tradizione dei Sammecalère.