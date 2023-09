Musica in piazza Aldo Moro Concerto di Enrico Ruggeri

Gran finale domani sera delle celebrazioni ideate dalla locale Pro Loco per la festa del patrono di Monte San Giusto, Maria Santissima Incoronata. Alle 22 in piazza Aldo Moro andrà in scena infatti il concerto di Enrico Ruggeri. Il cantautore milanese classe 1957 si esibirà dal vivo assieme al gruppo The Supersonics, band con cui sta girando l’Italia in tournée. Un gran nome della musica leggera italiana, cinquant’anni di carriera (all’inizio nel gruppo i Decibel), oltre duemila concerti fatti… e questo ghiotto anche perché ad ingresso libero. Le sue canzoni, dal rock all’indie passando per album quasi sperimentali, contengono sempre una vena narrativa letteraria, che Ruggeri nel corso degli anni ha esplorato scrivendo anche romanzi, racconti e poesie. Pochi mesi fa ha rilasciato il video dell’ultimo singolo, "Dimentico", che tratta storie di malati di Alzheimer. Ruggeri ha partecipato a ben 11 Festival di Sanremo, vincendo nell’indimenticato trio con Gianni Morandi e Umberto Tozzi nel brano "Si può dare di più" e una seconda volta da solo con "Mistero". I Supersonics sono formati da Fortu Sacka (basso), Sergio Aschieris e JJ Gimpel (chitarre), Mao Granata (batteria) e Francesco Luppi (tastiere).

Andrea Scoppa