Musica, incontri e arte: serie di iniziative per la festa della donna

Un cartellone vasto, su diversi comuni della provincia, per promuovere la parità di genere e parlare al femminile. È questa l’idea di Deborah Pantana, consigliera di parità della Provincia di Macerata, che ha fatto squadra insieme ad altre associazioni del territorio per affrontare il tema in più sfacettature. Musica, arte, teatro, ma anche libri, incontri e riflessioni. Il tutto per dare maggior spazio possibile alla Giornata internazionale della donna. "Abbiamo scelto di fare un programma variegato, su diversi giorni e con diverse realtà", spiega Pantana nella sala stampa della Provincia, al fianco di Sabrina De Padova, consigliera comunale e presidente del Consiglio delle donne. Proprio il logo ’Consigliere al lavoro’ è impresso nelle locandine. Si parte sabato a Treia, a palazzo Rainaldi, dove alle 16.30 verranno presentati i libri "Le magnifiche" e "Le indomabili" di Daniele Musini, "un viaggio nel tempo tra donne del passato, del presente e anche del futuro", spiega Edi Castellani di ArTemisiLab. Stesso giorno, città diversa, per la mostra collettiva "Sogno di donna": aprirà da Samo in piazza Vittorio Veneto, a Macerata, e sarà visibile fino al 22 marzo. Al vernissage, alle 18, presente la dottoressa Federica Curzi, mentre le opere saranno dell’iraniana Bahar Ghaempanah, di Apollonia Benassi e di Irene Dì. A Camerino, domenica alle 18, ecco un concerto dedicato a Mina all’auditorium Franco Corelli. Il biglietto costerà 5 euro e "il ricavato sarà destinato all’acquisto di uno strumento musicale per gli iscritti alla scuola di musica", spiegano Daniele Massimi e Martina Casadidio di Musicamdo jazz e ’Adesso musica’. Poi, il 16 marzo, nella sala del consiglio provinciale ecco Rita Vitali Rosati con Paola Ballesi e Guido Garufi. Antonella Ventura di ’Arte per le Marche’ curerà invece il 25 marzo alle 17, al teatro Verdi di Pollenza, un convegno chiamato "Laudato sì", con l’amore che verrà analizzato tra scienza, Carmen Di Muro, economia, Luigino Bruni, e la commemorazione di Fra Biagio.

Nicholas Masetti