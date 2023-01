Musica, letture e giochi: spazi per i bambini

Una serie di progetti per aprire le scuole alle famiglie, per dialogare con i genitori e coinvolgere sempre di più i bambini, sono stati annunciati dall’assessore Katiuscia Cassetta. "Abbiamo l’Osservatorio sui diritti dell’infanzia, il Consiglio comunale e la Citta dei bambini e delle bambine. A questo bando per l’edilizia scolastica, a cui abbiamo partecipato appena uscito con l’assessore Marchiori e l’ingegnere Luchetti, abbiamo contribuito perché non fosse solo un lavoro tecnico e strutturale, ma per portare il contributo frutto di formazione e incontri con i genitori costanti". Partiranno a breve, come annunciato dall’assessore, il Villaggio per crescere alla sede dell’Anffas e a Villa Cozza: sono spazi aperti per le famiglie e i bambini al di fuori dell’orario scolastico, per la musica, la lettura, i giochi, per stare insieme, disponibili anche per chi non frequenta quelle scuole. Ci sono spazi dedicati a Nati per leggere e Nati per la musica, e ci saranno anche incontri con le ostetriche. "Il progetto della Bibliovaligia è stato rafforzato in tutto il territorio comunale e in particolare in biblioteca. Lo stesso Nati per leggere, iniziativa che già esisteva ma in cui sono stata tra i primi a credere. E poi C’era una volta, un altro progetto in partenza: due educatori saranno nei giardini e negli spazi pubblici, con progetti specifici rivolti a bimbi e genitori". Ancora, ci sarà lo Spazio piccolissimi al Villaggio Semi d’acero a Villa Cozza: le educatrici incontreranno neo genitori e chi aspetta un figlio, per dare subito un supporto in questa fase. "Con il Tavolo 0-6 – ha aggiunto Marzia Fratini, coordinatrice pedagogica – si incontrano insegnanti e servizi pubblici e privati, per confrontarsi su come accompagnare la crescita dei bambini".