Musica live e food truck con i bar di piazza del Popolo

I bar di piazza Del Popolo tornano a proporre "BARiCentro". Pino’s bar, il bar Centrale e Zio Pecos danno a tutti appuntamento oggi per una rassegna di "intersezione del divertimento". Dalle 17 l’area bimbi che resterà disponibile fino a fine evento. Sul palco centrale esibizioni e spettacoli con live band e dj set. Su tutta la piazza mercatini e food truck. Alle 19 si esibirà Pr. Furia in live, alle 21 Smitch in Blu Ray, alle 22 PiùRino, tribute band in memoria di Rino Gaetano. Dalle 23.30 Zio Pecos live con tutta l’energia e l’andrenalina della musica dal vivo. All’1 di notte dj Ricky Esse nel locale di Pino’s Bar, con una selezione magica di musiche anni 70/80/90. Al bar Centrale selezione musicale dagli anni 2000 ad oggi con dj Steel. Food truck per tutti i gusti in piazza del Popolo dalle 17 all’1 di notte, possibilità di mangiare seduti senza prenotazioni nell’area dedicata.