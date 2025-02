Musica, maschere e animazione. A Tolentino il Carnevale si fa in tre

Tutto pronto per i tre appuntamenti del Carnevale tolentinate. "Sarà una festa per tutta la città e tutte le età, all’insegna dell’allegria e della partecipazione", ha detto la vicesindaco Alessia Pupo ieri in conferenza stampa. Si inizia sabato alle 23 al tendone allestito in zona Sticchi (piscina comunale: Pro Loco 2.0, The Brands e Bar Zazzaretta presentano "Carnival Circus", con la partecipazione di Notti Indie e dj Silvio, artisti di strada, spettacoli circensi e col fuoco, interviste e gadget a premi. Una festa per i più giovani (e non solo) che almeno non devono spostarsi fuori città. Sono previsti premi per le maschere (coppia, gruppo e maschera più originale) che saranno assegnati dal Doppiatore marchigiano, ospite della serata. Le prevendite sono già sold out, anche da persone fuori provincia; il consiglio, per chi vuole accedere la sera stessa, è arrivare presto.

"Tolentino Carnevale 2025", promosso dall’associazione I Ponti del Diavolo, va in scena invece domenica con inizio alle 14.30 in piazza della Libertà; i gruppi mascherati sfileranno per il centro storico. Presentano Giusy Minnozzi, Carla Passacantando e Luca Romagnoli. Diretta live con Multiradio. Il corteo è composto da 6-700 persone, divise in una decina di gruppi: sono coinvolti i comitati di quartiere e contrada, le scuole e le associazioni. Dalle 16 alle 17, in una postazione vicino al palco, dolci tipici carnevaleschi saranno offerti dalle panetterie e pasticcerie di Tolentino (Dolci delizie, Copan, Dolce forno, Panetteria fratelli Barabucci, Ek Vita, I dolci di Cessapalombo, Roberto Cantolacqua pasticcere, Bar pasticceria Pistacchi, Bar pasticceria Compagnucci, Pasticceria Zazzaretta, Pasticceria Caporaletti Massimo, Bar pasticceria Cappelletti). Verranno premiati il gruppo numeroso, quello più originale, il più inclusivo e ovviamente i primi tre classificati, che saranno assegnati dalla giuria rimasta per ora segreta. Ingresso libero (in caso di maltempo l’evento sarà rinviato a domenica 9 marzo).

Infine martedì, alle 15, sempre al tendone Carnival Tenda in zona Sticchi gran finale con il "Carnevale dei Bambini", a cura della Pro Loco Tct. Prevista l’animazione con musica e dolci con la partecipazione della Balena Dispettosa e di Happy Andrea con le sculture di palloncini, musica con dj Pally (Alessandro Mosca). Ingresso libero e aperto a tutti. Il cartellone del Carnevale è stato presentato nel corso di una conferenza stampa dalla vicesindaco Alessia Pupo con l’assessore al turismo Diego Aloisi, il consigliere delegato Fabio Borgiani, e i rappresentanti delle associazioni organizzatrici, come Paolo Domizi, Marco Taddei (presidente coordinamento dei consigli di quartiere e contrada), Martina Cicconetti (presidente Pro Loco 2.0 con Tatiana Raffaeli e Aldo Marcelli).