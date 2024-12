Musica, mercatini e pedalata solidale. Ecco il Natale dei commercianti

Dalla cena con l’ex portiere della Juventus Stefano Tacconi alla pedalata da Villa Potenza all’ospedale per portare gioia ai bambini. L’Associazione commercianti Macerata dà il via ai festeggiamenti natalizi. Dopodomani un concerto di musica classica da Hab sarà il primo di una serie di eventi che coinvolgeranno il centro e le frazioni. Un altro concerto sarà alla Rotonda: alle 21.30 di venerdì suoneranno i BeFolk. Domenica invece trekking, con le associazioni Nordic walking e Camminata sportiva: partenza alle 15.30 in piazza Mazzini, poi incursioni letterarie e musicali alla loggia del Grano e camminata fino ai giardini. A Sforzacosta, lo stesso giorno, dalle 14.30 si eleggerà il miglior babbo Natale tra castagne, dolci e musica, mentre in corso Cairoli si terrà un mercatino. Venerdì 20 alle 18.30 sarà la volta dei flash mob tra giardini Diaz, piazza della Libertà e piazza Mazzini e la sera cena di beneficenza al Palace con Tacconi. Sabato 21, alle 18, concerto Gospel alla sala Cesanelli (prenotazione al 3516185716). Alla vigilia di Natale una pedalata con partenza da Villa Potenza alle 9.30 arriverà al reparto di Pediatria: canti e doni per i bambini. "Locali e attività sono baluardi di sicurezza e comunicazione con chi viene in città – ha detto Paolo Perini, presidente Acm –. Coinvolgere le frazioni è fondamentale". La guida turistica Daniela Perroni, parlando del trekking, chiede "ai commercianti dell’associazione di partecipare con un coupon sconto da distribuire come strenna natalizia". "La pedalata del 24 sarà un momento commovente", ha aggiunto Simone Ortolani, titolare del Caffè x Caso di Villa Potenza. Maurizio Scuccimarra (tesoriere Acm) evidenzia che "fare da collante tra le attività e le istituzioni è fondamentali", mentre Lara Carelli (vicepresidente) ha sottolineato: "Vorremmo coinvolgere tutti i negozi, per far rinascere la città".