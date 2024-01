Musica, poesie, racconti e stornelli. Uno show per riscoprire le radici

Dopo il tutto esaurito di sabato scorso con la Filodrammatica Piorachese, c’è grande attesa per l’evento spettacolo di domenica alle 17.15 al Lanciano Forum di Castelraimondo. La Compagnia Valenti presenterà, insieme a tanti altri artisti del territorio, un varietà dialettale avente per oggetto il porco. "Porcellaria" è il titolo, in effetti, e nella parola sono racchiusi tutti i significati che si possono annettere a questo titolo: un varietà teatrale con racconti, poesie, canti, stornelli e musica dal vivo sul tema del maiale, o porco che dir si voglia, autentica dispensa alimentare delle nostre comunità agricole, artigianali e terziarie, fin dai tempi più remoti.

Lo spettacolo, recitato quindi in vari dialetti della nostra regione, si concluderà con una cena a tema. Si esibiranno Adriano Marchi, Cristian Latini, Marco Meo, Mario Maurizi; e ancora, Renzo Pesaresi, Costantino Mariani, Sonia Fabbrizi, Matteo Pasquali; ma non saranno tralasciati neppure autori del passato, come Mario Affede ed Egidio Mariotti. Molte saranno anche le poesie di autori ignoti. "Mi incuriosisce ed al tempo stesso mi alletta – dichiara Francesco Facciolli che cura la consulenza artistica dello spettacolo – questa ricerca nella tradizione che la compagnia Valenti porta avanti da tempo, impegnata nella valorizzazione del dialetto e soprattutto della sua civiltà. Un modo di raccontare ameno, spassoso, allegro che nasconde sempre un contenuto verità, di esperienza e di vita vissuta nei tempi passati, ma ancora vividi nelle attuali radici di tutti". Per la serata è richiesto un particolare dress code: a tutti è gentilmente richiesto di indossare un capo di abbigliamento rosa. Da parte del presidente della Compagnia Valenti, Fabio Macedoni, il ringraziamento all’amministrazione: "Vuol dire molto quando le istituzioni non si dimenticano delle radici, perché resta uno dei pochi modi per non essere omologati e quindi cancellati dalla storia; la storia piccola si intende, quella che fa sempre comodo alle grandi imprese, però; ci siamo divertiti a pensarlo questo evento, speriamo fortemente che si divertano tutti coloro che decideranno di condividerlo, a cominciare dalle imprese del territorio che ci hanno sostenuto in vari modi".