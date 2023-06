Musica, spettacoli e passeggiate L’estate nel vivo a Monte San Giusto

Entra nel vivo l’estate a Monte San Giusto con una serie di appuntamenti tra musica, spettacoli e iniziative a contatto con la natura che andranno avanti fino a settembre. Il tutto accompagnato dalla simpatia di alcuni volti immancabili come quelli della Mabò Band, o dei grandi volti del panorama musicale italiano come Enrico Ruggeri che trascinerà con le sue canzoni piazza Aldo Moro l’8 settembre. Gli appuntamenti cominceranno però sabato, proprio con la Mabo Band che, con il sostegno della Pro Loco, ha organizzato "Da un filo di paglia", una passeggiata verso il tramonto che partirà alle 18 da piazza Moro, per arrivare al parco "Ilaria Alpi" dove ci saranno musica, spettacoli, street food e un desk con il meglio proposto dalle cantine sangiustesi.

Martedì prossimo, l’11, il 18, il 25 luglio, invece, alle 21 nel cortile di palazzo Bonafede ci saranno le serate del "Cinema all’aperto per bambini", curate dall’associazione Commercianti Sangiustesi. Giovedì 6 luglio, alle 21 sempre nel cortile di palazzo Bonafede, si terrà la presentazione del libro "Sguardo sui Sibillini", un racconto per immagini a cura di Luciano Brandimarti, mentre domenica 9 si balla con "Radio city light in festa" e il dj set di Andrea Senesi. Il 14, alle 21, sarà Matteo Chiurchiù a presentare il suo libro "Nostra Signora della prima repubblica". Da mercoledì 19 a domenica 23, invece, nel piazzale della palestra della scuola media si terrà la "Festa della birra" a cura di Event Food.

Tornano poi gli appuntamenti con "Camminar diVino", due passeggiate alla scoperta delle cantine locali. Si parte il 30 luglio, alle 18, con la cantina Rio Maggio, per proseguire il 6 agosto nell’azienda Il Bruno bio e alla cantina La Quercia scarlatta. Confermata la collaborazione con l’Associazione Sferisterio che, il 2 agosto alle 21, porterà a Monte San Giusto una serata di musica con l’ensemble Salvadei Brass e i cantanti del Macerata Opera Festival, mentre il 25 agosto si terrà il concerto "La grande musica per archi". Il 31 agosto si prosegue con la presentazione del libro "L’otto" di Lucia Tancredi e il primo e 2 settembre con la tappa di "Marche Storie" e lo spettacolo itinerante sulla vita di Niccolò Bonafede. Tra i principali appuntamenti di settembre, il 3 ci sarà la fiera di San Giusto, l’8 il concerto di Enrico Ruggeri, il 9 la "Festa dello sport" e, dal 24 settembre al primo ottobre, l’immancabile "Clown&Clown".